Per i tifosi interisti ce ne sarebbero di regali nerazzurri da sperare di trovare sotto l'albero, ovviamente dopo la salute. La serenità, l'amore e magari quel maglione di cachemire adocchiato in una vetrina al centro commerciale. In questi ultimi mesi l'Inter ci ha fatto divertire, emozionare, ci ha regalato un sogno Champions e ultimamente anche il primato in classifica, buona base di partenza per quello che accadrà. E magari molti tifosi vorrebbero trovare sotto l'albero la seconda stella, esattamente sotto quella cometa che tante famiglie piazzano in cima. I tempi naturalmente non coincidono, bisognerà avere ancora pazienza, ma già oggi in un pacchetto da scartare sarebbe bello che ci fosse la promessa di essere grandi protagonisti.

Nel nostro piccolo, faremo la nostra parte e intanto vi auguriamo uno splendido Natale, che sia nerazzurro o pieno di tanti altri colori.

Auguri!