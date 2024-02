Tajon Buchanan può fare anche la seconda punta? E soprattutto, quando può arrivare il debutto con l'Inter? C'è anche il candese tra gli argomenti trattati da Simone Inzaghi nella conferenza stampa pre-Juve. Rispondendo a queste due domande, il tecnico dell'Inter si dice fiducioso sull'apporto che potrebbe dare l'ex Bruges nell'immediato futuro: "È un ottimo giocatore, per me è un quinto a tutta fascia. Ha ottimi valori fisici ed è molto bravo nell'uno contro uno. Da un mese sta con noi e sta migliorando. Verrà molto utile, basta vedere l'esempio di Bisseck. E' arrivato e non parlava la lingua, giocava con un altro modulo. Ma è stato una spugna, si informava giornalmente e adesso è un titolare effettivo. Sarà così anche per Buchanan".

