Ansia in casa Torino per le condizioni di Valentino Lazaro: l'esterno austriaco in prestito dall'Inter è infatti dovuto uscire al 71esimo minuto del match contro la Salernitana a causa di un brutto colpo al ginocchio. Nei prossimi giorni Lazaro si sottoporrà a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero: secondo Sky Sport, si teme l'interessamento dei legamenti con conseguente prospettiva di un lungo periodo di stop. Lo stesso Ivan Juric ha espresso preoccupazione per le sue condizioni nel dopopartita: "Si è stiracchiato il ginocchio".