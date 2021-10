Brozovic: “Il 1° tempo non finisce 1-0 con una squadra più forte dello Sheriff”

Il croato: "Non bisogna prendere gol a ogni partita, così non se ne vincono tante"

Marcelo Brozovic, MVP di Inter-Sheriff, ha letto lucidamente i 90' di San Siro ai microfoni di Mediaset Infinity, non mancando di evidenziare qualche difetto palesato dalla squadra nerazzurra: "Oggi è stata una vittoria importante per noi, oggi abbiamo giocato bene ma nel primo tempo abbiamo preso troppe ripartenze. Qua dobbiamo migliorare, non bisogna prendere gol a ogni partita, così non se ne vincono tante. Contro una squadra più forte, il primo tempo non finisce 1-0".