Brozovic festeggia i 29 anni: palloncini nerazzurri e un ‘Forza Inter’

Il centocampista nerazzurro in posa con la sua famiglia e con uno sfondo... interista

Giornata di festa in casa Brozovic, dove Marcelo festeggia i suoi 29 anni. Al centro del gioco dell'Inter e delle voci sul rinnovo di contratto, il 77 nerazzurro - in compagnia della compagna e delle due figlie - posa per una foto nel classico momento del soffio delle candeline. E ai follower di Brozo non è passato inosservato un dettaglio sullo sfondo dello scatto postato dalla sua Silvijaa: a spiccare, infatti, sono numerosi palloncini nerazzurri. E uno con sopra la scritta 'Forza Inter'.