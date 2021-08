Brest, Agoume: “Sono qui per farmi conoscere in Francia, voglio continuità”

Prime parole del centrocampista classe 2002 da neo giocatore biancorosso

Dopo essersi legato all'Inter fino al 2025, Lucien Agoume ha deciso di far ritorno in Francia per trovare al Brest quel minutaggio che non ha trovato in Italia, nella stagione trascorsa in prestito allo Spezia: "Sono molto felice di venire qui e spero di trovare continuità e vittorie divertendomi - ha raccontato il nuovo numero 10 dei biancorossi nella prima intervista dopo le firme -. La Ligue 1 è diventata più seria negli ultimi anni con l'arrivo di giocatori come Neymar o Messi; ci sono anche molti giovani che ci giocano. Dopo aver lasciato la Francia giovane per l'Inter, ho fatto una scelta personale di tornare in patria per poter giocare e farmi conoscere. Voglio aiutare questa squadra”.