E' solo questione di tempo, poi Gabriel Brazão volerà in Brasile per difendere la porta del Santos. Come riferisce Matteo Moretto, il portiere di proprietà dell'Inter, che in questa stagione ha giocato zero minuti con la maglia della Ternana, è a un passo dal ritorno in patria: la trattativa tra le parti coinvolte è in stato decisamente avanzato, prossima alla chiusura, come avevamo anticipato ieri (leggi qui).

