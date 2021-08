Branca: “Inter? Situazione economica grave, ma hanno operato benissimo”

L'ex dirigente loda il lavoro di Marotta e Ausilio: "Hanno preso il meglio possibile, vedo una squadra forte"

Intervistato in esclusiva da Minutodirecupero.it, Marco Branca , ex dirigente dell'Inter, ha analizzato la situazione finanziaria complessa della società nerazzurra che ha costretto Suning a cedere due top player come Hakimi e Lukaku: "In qualche maniera c’erano già dei sentori nella stagione precedente, sentori che si sono confermati anche più gravi - spiega -. Tutto dipende dalle direttive governative cinesi. Penso che abbiano comunque operato benissimo e si siano mantenuti su alti livello, il nocciolo della squadra è sempre lì e la mentalità sarà ancora più elevata, sono rimasti competitivi nelle scelte. Hanno preso il meglio possibile e credo debbano definire anche per altri attaccanti. Vedo una squadra competitiva e forte".

Branca, poi, parla di José Mourinho, condottiero del Triplete nerazzurro che è tornato in Italia per allenare la Roma: "Innanzitutto non è una vecchia volpe, anzi, forse molti vengono ingannati dal fatto che abbia iniziato giovane. Non vedo tutta questa decadenza onestamente. Al Manchester United aveva vinto 3 titoli prima di andare via per alcune divergenze. Al Tottenham ha fatto il massimo che poteva fare in tempo di pandemia ed è stato mandato via prima di giocare una finale. Non vedo una situazione così decadente, ha scelto una squadra e una città con grande passione, credo che a Roma si troverà benissimo e anche i tifosi si troveranno molto bene con lui".