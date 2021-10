Bosnia, Dzeko: “Zero gol? Non penso agli errori, felice anche se segna Prevljak”

L'attaccante dell'Inter prima della sfida decisiva contro l'Ucraina: "Dopo il 2-0 in Kazakistan le nostre chance di qualificazioni sono aumentate"

E' Edin Dzeko, in veste di capitano della Bosnia ed Erzegovina, a presentare in conferenza stampa la sfida che attende la squadra di Petev a Leopoli contro l'Ucraina. "Dopo la vittoria in Kazakistan, le nostre possibilità di qualificazione sono aumentate, abbiamo ancora tre partite a disposizione, ma quella di domani è sicuramente la più importante per noi", ha spiegato l'attaccante dell'Inter. Rimasto a secco negli scorsi 90' dopo aver avuto un impatto devastante a livello statistico col club: "Non penso agli errori, ci sono momenti in cui ci sono meno occasioni, altri in cui ce ne sono di più. Alla fine la cosa più importante è come gioca la squadra. Domani sarei più felice se vincessimo ancora 2-0 con due gol di Smail Prevljak. Penso che siamo una squadra a cui attualmente mancano tanti giocatori importanti, ma contro il Kazakistan abbiamo dimostrato che questa squadra ha qualità e che solo giocando insieme possiamo ottenere un risultato positivo. Se guardiamo solo a noi stessi, non andremo lontano, e se restiamo uniti come in Kazakistan, allora abbiamo buone possibilità".