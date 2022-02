Borja Valero: “Non dimenticherò mai il derby vinto con la tripletta di Icardi”

Lo spagnolo protagonista di un'intervista con Radio Deejay

Borja Valero conserva nel cuore un derby di Milano in particolare delle tre stagioni vissute difendendo la maglia dell'Inter, quello dell’ottobre 2017: "Abbiamo vinto 3-2 con tripletta di Icardi, i boati dello stadio di quel giorno non li dimenticherò mai", ha raccontato lo spagnolo a Radio Deejay. Prima di tornare alla stretta attualità per lodare Simone Inzaghi: "Mi piace molto la sua Inter, ha fatto una grande lavoro e non era facile dopo Conte. Ha portato qualcosa in più, ha dato più libertà ai giocatori ed era la parte più difficile. Conte è rigido, ti dà diverse opzioni in campo ma puoi scegliere solo tra quelle: non puoi fare altro, decidere di tua iniziativa".