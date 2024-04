Borja Valero, presente negli studi di Dazn ieri sera per Inter-Empoli, analizza la partita vista al Meazza. "L'Inter ha iniziato in maniera molto intensa, poi è stata una gara tranquilla per tanto tempo. All'Empoli è mancata un po' di cattiveria e l'Inter l'ha chiusa, giocando con molto mestiere. L'Empoli ha giocato molto bene, ha avuto coraggio. Trovava bene i suoi giocatori tra le linee. Poi, ripeto, è mancato di cattiveria", dice l'ex centrocampista.

"I dati rispecchiano quel che stiamo dicendo dell'Inter. Arrivare a 103 punti sarebbe una cosa bella", aggiunge lo spagnolo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!