Borja Valero: “Commisso? Parlo con gente dell’Inter, so che rispettano le regole”

Lo spagnolo difende i nerazzurri: "Hanno venduto giocatori fortissimi solo per 'rientrare'"

Intervistato dai colleghi de La Repubblica,Borja Valero si è espresso sulle accuse lanciate da Rocco Commisso, patron della Fiorentina, a club italiani come Inter e Juve che, a suo dire, non rispetterebbero l'indice di liquidità e le scadenze per pagare gli stipendi dei calciatori: "Suppongo che stiano dentro le regole, voglio crederlo altrimenti sarebbe brutto. Parlo spesso con gente all’interno dell’Inter e so che stanno lavorando tantissimo per rispettare quelle regole. Hanno venduto giocatori fortissimi solo per rientrare", le parole dello spagnolo. Che poi loda anche il lavoro di campo di Simone Inzaghi: "È la squadra che mi sta piacendo di più, finora. Come rosa è quella più completa e, se riesce a gestire bene le tre competizioni, è ancora la squadra da battere".