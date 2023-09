Ospite sulle frequenze di Radio Bruno, Borja Valero ha rivelato alcuni aneddoti legati alla sua carriera, rispondendo anche a un ascoltatore che gli ha chiesto i motivi per i quali decise nell'estate del 2017 di lasciare la Fiorentina per andare all'Inter: "Avevo un problema con un dirigente di quella Fiorentina, lui riteneva che io non fossi adatto a rimanere nella squadra di Pioli e mi ha messo alle corde - il ricordo dello spagnolo -. Sarei potuto anche rimanere perché avevo due anni di contratto, ma avrei vissuto una brutta situazione dovendo litigare, a quel punto ho colto la grande opportunità che mi offriva l'Inter.

Poi quando quella persona non c'era più sono tornato a Firenze".