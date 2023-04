Prosegue la stagione a due facce dell'Inter: fuori dalla lotta scudetto già in inverno, ma in piena corsa per un double che avrebbe dell'incredibile, soprattutto se si guarda all'attuale sesto posto in Serie A. I betting analyst di Stanleybet.it, infatti, offrono a 7,50 uno storico successo in Champions, dove l'Inter è attesa al derby in semifinale con il Milan: il passaggio all'atto conclusivo del torneo si gioca invece a 1,85 su Snai.

Altissime le chance in Coppa Italia: dopo aver conquistato la finale, il bis nerazzurro è dato a 1,45. Dopo le recenti soddisfazioni di coppa, si allontana anche l'ipotesi di un addio per Simone Inzaghi: la quota della separazione in estate si è infatti alzata a 3,50, mentre a inizio aprile era fissata a 1,75.