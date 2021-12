Bonolis: “Sorpasso sul Milan gustoso. Con Inzaghi ci si diverte”

Il noto conduttore promuove il nuovo tecnico dell'Inter: "Sicuramente per chi va allo stadio è molto più divertente e piacevole"

"Io conosco Simone perché va spesso nello stesso circolo dove vado io a giocare a calcetto con gli anziani (ride, ndr) ed è un ragazzo veramente in gamba. Ha già fatto con la Lazio secondo me dei miracoli, con la rosa che aveva disposizione ha ottenuto risultati importanti e lo sta facendo adesso con l'Inter. Ha dovuto rivisitare tutto quello che era il progetto iniziale, l'ha rimesso in piedi però mi sembra di vedere una squadra che gioca con grande piacevolezza. Si divertono, hanno bellissime uscite da dietro, schemi davanti. Siamo veloci e rapidi. Siamo passati da un gioco conservatore dello scorso anno, che portava grandi risultati, ad un gioco invece effervescente di quest'anno. Sicuramente per chi va allo stadio è molto più divertente e piacevole".

"Una squadra come l'Inter, così come il Milan la Juventus, ha il dovere di cercare di andare fino alla fine per portare a casa il risultato. Non verrebbero spese quelle fortune per creare queste rose. Poi se ci riesci bene: alla fine ce ne sta sempre uno che vince e tanti che piangono, quindi mi auguro che l'Inter possa farlo. Ha le carte in regola per poterlo fare, in Champions sinceramente non lo so, è un terno al lotto: l'anno scorso ho visto uscire il Bayern col PSG che aveva 4 o 5 giocatori importanti tutti infortunati, quindi il torneo è sempre una scommessa. È il campionato alla fine che dice che quello che ha vinto è il più forte".