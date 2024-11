Paolo Bonolis è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dell'imminente sfida di campionato tra la sua Inter e i partenopei: "Napoli primo in classifica? Me lo aspettavo da Antonio Conte, è un allenatore bravissimo, non ha le coppe e ha la possibilità di concentrarsi sul campionato. Ha una rosa folta e una grande piazza. Non ci sono dei risentimenti, è un professionista ha fatto quello che ha fatto, ha anche vinto". Meno elogi arrivano però per Romelu Lukaku, l'altro grande ex della sfida: "C’è modo e modo di fare le cose, ci siamo rimasti male tutti. Nello spogliatoio dell’Inter anche, Lautaro Martinez aveva un rapporto particolare con lui e non l’ha presa bene. Lukaku è stato un po subdolo e il tifoso dell’Inter lo ha vissuto molto male".

La mente dei nerazzurri è però rivolta ora alla sfida contro l'Arsenal: "All’Inter è capitato sempre di avere una partita di Champions prima di un match importante di campionato. Questa sera contro l’Arsenal ci sarà un po di turnover. Conte può lavorare tutta la settimana per preparare la partita contro l’Inter".

