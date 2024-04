Lo scudetto della seconda stella, l'eliminazione dalla Champions, il mercato e la situazione societaria della sua Inter. Sono alcuni dei tanti argomenti trattati nel corso dell'intervista rilasciata a CalcioStyle.it da Paolo Bonolis, noto conduttore e tifoso della Beneamata, che comincia la chiacchierata lodando il lavoro sulla panchina nerazzurra di Simone Inzaghi, in odore di rinnovo: "Sarei molto contento se il tecnico prolungasse il suo contratto, sta prendendo in mano la squadra e la società nella maniera migliore - le sue parole -. Sta ottenendo ottimi risultati, costruendo una squadra importante insieme alla società".

Cosa pensa della possibilità di vincere lo scudetto nel derby?

“Magari! L’importante è vincerlo, poi se accade nel derby sarei ancora più felice perché avrebbe un sapore di amichevole sfottò, fatto con grande serenità sportiva verso il Milan”.

L’eliminazione dalla Champions.

"L’Inter aveva già un vantaggio notevole in campionato, quindi non sarebbe stato un problema giocare su due fronti. La partita contro l’Atletico l’abbiamo rovinata all’andata, dove avremmo potuto segnare di più, sbagliando almeno un paio di occasioni importanti anche al ritorno. Poteva esserci la possibilità di uscire contro una grande squadra, pazienza".

Che idea si è fatto sulla situazione societaria?

“Una situazione che a livello di onerosità della società, l’Inter sta affrontando molto bene, credo che il buco economico che c’era prima si sia ridotto tanto e con la prossima stagione diminuirà ulteriormente.”

L'Inter che sarà.

"Penso che la società stia già pensando di rinforzare la squadra provando a prendere giocatori come Gudmundsson, Zielinski e Taremi. Stanno cercando anche un centrale dell’Atletico Madrid per ringiovanire il reparto dei centrali di difesa (Hermoso, ndr). Sulla fascia destra se venisse venduto Dumfries ci sarebbe bisogno di un sostituto come per esempio Kayode della Fiorentina. Un giocatore di notevole fisicità, sembra buono ma molto giovane e con ampi margini di miglioramento.”

