Bonolis: “Inter e Juve hanno già perso punti. Decisivo sarà l’atteggiamento”

Le dichiarazioni a Tuttosport del noto show-man e interista doc

"Mi aspetto una bella partita, ci sarà da combattere: sono già stati persi dei punti sia da parte dell’Inter sia da parte della Juventus. Sono due squadre che hanno tutte le caratteristiche per lottare per i primissimi posti e anche per questo si tratta di un match molto importante. Una vittoria aumenterebbe la consapevolezza". Lo dice Paolo Bonolis , intervistato oggi da Tuttosport.

"Noi siamo abituati a vedere quello che segna, ma è decisivo chi non ti fa prendere gol, come l’uomo assist e quel giocatore che recupera palloni: una squadra è una squadra e il collettivo deve adoperarsi al meglio per far segnare il singolo giocatore. Gli atteggiamenti sono decisivi. E io spero che l’Inter li abbia nelle proprie corde, cautelandosi dalla forza della Juventus, ossia le ripartenze, i grandi giocatori e una difesa formidabile".