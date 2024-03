"Il calcio è bello perché è inaspettato: anche per questo è lo sport più popolare al mondo". La prende con filosofia, Paolo Bonolis, interista sfegatato, interpellato dall'Adnkronos per commentare l'uscita dalla Champions League da parte della sua Inter, sconfitta ai rigori dall'Atletico Madrid nel match di ritorno per gli ottavi di finale.

"L'Inter ha sprecato all'andata, ha sprecato al ritorno e in certe partite non ti puoi permettere questa leggerezza, poi sappiamo che i rigori sono sempre stati un terno al lotto. Li abbiamo tirati, a parte Calhanoglu e Acerbi direi, piuttosto male e quindi siamo fuori dalla Champions. Ma l'obiettivo di stagione della società era il campionato, che mi sembra stia andando tremendamente bene. Quindi, a parte questa follia che è insita nel calcio, questa imprevedibilità, dovrebbe essere qualcosa che l'Inter può difendere con una certa serenità".

