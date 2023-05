Alla vigilia della trasferta di Empoli, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del colloquio avuto ieri col patron rossoblu Joey Saputo, incontro durante il quale, si vocifera, sono state poste le fondamenta per il prolungamento del contratto del tecnico italo-brasiliano. Con una battuta lapidaria: "E' stata una chiacchierata per le linee future, per dare il massimo impegno da qui in avanti".