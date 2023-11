Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato così in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio: "Un messaggio per Fabbian? È un ragazzo che si allena molto bene - ha esordito -, ha avuto miglioramenti nel gioco, era dal mio punto di vista abituato ad un altro tipo di gioco, gli faccio delle domande e lui sa quello che deve migliorare, concentrato, applicato, motivato perché ha voglia di giocare. È chiaro che entra in un gruppo dove altri stanno giocando bene, ma non mi preoccuperei, quando avrà il suo momento aiuterà la squadra".

La striscia positiva di punti, 5 punti in trasferta 10 in casa. Cosa cambia nell'approccio tra casa e trasferta?

"Tante cose, tante altre cose che alla fine cambiano, non è la stessa cosa giocare contro Inter e Juve qui o in trasferta. Non ci sono obblighi, ma è diverso. Domani in casa contro una grande del campionato gli stimoli sono lì".

