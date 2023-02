Il colpo di coda dell'inverno calato improvvisamente in Italia e in particolare a Bologna pare aver congelato muscoli e soprattutto idee dell'Inter, che al Dall'Ara ha offerto un primo tempo decisamente deludente. Specie nella prima mezz'ora, quando la formazione di Thiago Motta ha gestito in maniera agevole la manovra al cospetto di un'Inter poco ispirata, dove rifornimenti per le due punte ne arrivano col contagocce e dove nemmeno André Onana, escludendo due ottime parate, sembra fornire grandissima sicurezza. Il Bologna passa anche in vantaggio ma il gol di Musa Barrow viene vanificato dal fuorigioco di Nicolas Dominguez. Solo nella parte finale, si vede qualche lampo dell'Inter con l'ottima occasione per Lautaro Martinez. Ma nel complesso è insufficiente la prova dei nerazzurri.