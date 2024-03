È l'abbraccio tra Thiago Motta e Inzaghi, e tra i due capitani Ferguson e Barella l'immagine d'apertura della bellissima partita in programma alle 18 al Dall'Ara, dove si affrontano le due compagini più belle del campionato: la capolista e l'underdog stagionale di questa Serie A che, nelle due puntate precedenti è riuscita a sottrarre la vittoria persino all'Inter con un pari, in campionato, e un ko valso l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ma questa volta, la prima della stagione nel capoluogo emiliano, serenità e forma mentis dei nerazzurri sono ben differenti dai due incontri addietro: mood verificabile anche nelle modalità d'approccio alla gara della squadra di Inzaghi che sta alta, limitandosi a far girare palla con tranquillità, lentezza e grande prudenza. Una strategia che coglie di sprovvista i padroni di casa che s'aspettavano un'Inter probabilmente più aggressiva e martellante, ritrovandosi, al contrario, a dover contenere qualità e rischi ai quali è stata costretta da una quasi silenziosa, ma bravissima a disegnare trame di gioco e pericolosissima Inter che ha sfiorato il vantaggio ben due volte in maniera clamorosa.

Tra il primo e il secondo 'quasi gol incassato', i rossoblu trovano un attimo di respiro dalla stringente apnea alla quale erano stati costretti dall'incalzante pressione nerazzurra, riuscendo a schiarire delle idee e ad avvicinarsi due volte a Sommer, fino a quel momento spettatore non pagante. Una boccata d'aria durato poco, fino al pallino del gioco tornato ad essere appannaggio della squadra ospite che col passare dei minuti fa salire le quotazioni di Skorupski come miglior giocatore del Bologna dei primi 45 minuti. Il polacco è il più attento degli uomini di Thiago Motta e non rischia granché sulle imboscate della squadra di Inzaghi che dal canto suo, in questi primi quarantacinque giri d'orologio, da auto-recriminarsi ha qualche errore e qualche bacio qui e lì da parte della dea bendata... ma solo fino all'imbucata di Yann Bisseck che legge egregiamente in anticipo (specie di Saelemakers che se lo perde) la traiettoria che Alessandro Bastoni non avrebbe potuto disegnare meglio e si catapulta in diagonale nel mezzo, prima di tuffarsi di testa verso l'infinito e oltre: a seguito di una cottura lenta, paziente e a fuoco lento, la bistecca è servita.

