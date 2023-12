Ospite in collegamento con Sky Sport, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha speso parole al miele per Joshua Zirkzee, che ieri con due assist uno più bello dell'altro ha ispirato la rimonta dei rossoblu ai danni dell'Inter eliminandola dalla Coppa Italia: "Sognavamo una coppia con lui e Arnautovic - ha ammesso l'ex bomber -. Joshua ha sofferto l'anno scorso perché voleva essere impiegato maggiormente. Quando Marko è partito ha fatto un clic mentale, si è presentato al campo come giocatore nuovo".