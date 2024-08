L'Inter ha acquistato Josep Martinez attraverso il pagamento di una clausola e dunque il Genoa non avrebbe potuto fare nulla per trattenerlo. La conferma arriva dirattamente dalla bocca di Andres Blazquez, CEO del Grifone, durante la chiacchierata con Cronache di Spogliatoio: "Martinez? Poco da dire, l'Inter ha pagato la clausola", le sue parole.

"Con Gudmundsson - aggiunge poi Blazquez - eravamo d’accordo già a gennaio: in estate sarebbe stato libero. Sapevamo che qualcuno dovevamo cedere per rispettare il piano di ristrutturazione del debito. Poi abbiamo ceduto Retegui ed eravamo apposto, ma lì Gudmundsson e l'entourage ci hanno iniziato a pressare perché avevano delle aspettative e nuove ambizioni".

Il dirigente rossoblu ammette poi che il mercato in entrata non è ancora chiuso (si era parlato anche di Joaquin Correa), sottolineando una precisa richiesta del tecnico Alberto Gilardino: "Ha chiesto un giocatore che facesse da raccordo tra centrocampo e attacco, per questo stiamo lavorando ancora su altre opzioni".

