Yann Bisseck può ambire alla Nazionale tedesca? Julian Nagelsmann, ct della Mannschaft, ha risposto in conferenza stampa ad una specifica domanda circa le candidature del difensore dell'Inter, di Malick Thiaw del Milan e del giocatore del Celtic Glasgow Nicholas Kühn: "Ci concentriamo su tutti i giocatori tedeschi. Malick ha già giocato con la nazionale, ma ultimamente è stato fuori per molto tempo. Penso che sia lui che Bisseck siano buoni giocatori che hanno ancora molte cose da migliorare. Per quel che riguarda Kühn è anche lui un buon giocatore con molta volontà. È un giocatore che teniamo d'occhio. Ma quando prendi un nuovo giocatore devi sempre fare a meno di un altro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!