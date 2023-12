Settimana particolarmente entusiasmante per Yann Bisseck che, nell'ultimo appuntamento del 2023 dell'Inter a San Siro, è riuscito a trovare il primo gol della stagione e anche il primo con la maglia nerazzurra. Un inizio stagionale in crescendo per il difensore tedesco che grazie alla sua prestazione imbastita contro la squadra salentina è stato inserito nella Squadra della Settimana di EA Sports. Un riconoscimento che l'ex Arhus celebra sui social "Qualcuno ha aumentato il mio prezzo a 2 milioni. Grazie" come si legge nella didascalia scritta nella storia Instagram attraverso la quale ha repostato "la Squadra della Settimana 15, in Ultimate Team su FC 24" di EA Sports.

