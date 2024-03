Secondo gol in stagione con la maglia dell'Inter per Yann Bisseck, decisivo al Dall'Ara con l'incornata del definitivo 1-0 che ha abbattuto il Bologna. Il gigante tedesco festeggia la gioia personale e di squadra anche su Instagram, postando la foto dell'esultanza cestistica con un chiaro messaggio: "Un gol per tre punti" si legge nel post, arricchito da un'emoji del pallone.