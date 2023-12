Ancora una titolarità per Yann Bisseck, che ieri pomeriggio contro il Lecce è sceso in campo ancora una volta dal primo minuto, trovando anche il primo gol con la maglia dell'Inter. È la rete del difensore tedesco ad aprire le marcature del match contro i salentini, finito poi 2-0 per i padroni di casa. Dopo la partita l'ex Aarhus ha esultato anche sui social: "Il primo di tanti in nerazzurro" si legge nel post pubblicato su Instagram sotto il quale sono piovuti i commenti dei compagni: "Mamma mia bro" scrive Asllani, prima del "very, very, very, very goood" di Bastoni. "German wall" aggiunge Arnautovic, prima delle emoticon di due bistecche aggiunte da Carlos Augusto che succede al più serio Lautaro Martinez che veste i panni da capitano anche su Instagram: "Bravo Yann, continua così".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!