"Gara aperta, ci sarà da soffrire. Ma alla fine passiamo noi con un 2-1. E vedo un lampo di Dumfries, che deve riprendersi quel gol annullato in campionato per fuorigioco millimetrico di Perisic". Intervistato da Gazzetta.it, Nicola Berti, icona dell'interismo, professa ottimismo a poche ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia che metterà di fronte l'Inter al Milan dopo lo 0-0 della gara d'andata. "Questo derby conta tantissimo - aggiunge Nicolino -. Non soltanto perché in palio c'è un posto nella finale di Coppa Italia, l'aspetto psicologico sarà fondamentale pure nello sprint scudetto".

Parlando dei singoli, Berti viene messo di fronte a una scelta tra il suo pupillo Barella e Tonali: "Non scherziamo, mi tengo tutta la vita Nicolò", le sue parole. Prima di ammettere che c'è un giocatore di Pioli che preferirebbe non fosse in campo stasera: "Al Milan toglierei Theo, quando si mette in moto sa spaccare le partite. Con quelle sue sgroppate box to box tra l'altro mi ricorda qualcuno...".