Berti: “L’Inter è più forte. Conte il passato, con Inzaghi cambiamento pazzesco”

L'ex centrocampista non risparmia le stoccata al tecnico dello scudetto: "Non dimentichiamoci che se ne sarebbe voluto andare anche un anno prima"

"Tre partite sono nulla in una stagione, ma non sottovaluterei l'importanza delle vittorie su Genoa e Verona per creare le giuste vibrazioni e riaccendere l'entusiasmo dopo un'estate difficile. Il pareggio con la Samp mi infastidisce, sono due punti persi che però non cambiano la sostanza".

"Intanto mi lasci dire che la cosa più importante è il ritorno dei tifosi allo stadio. Quando c'erano mille accessi mi sono rifiutato di andare, così era troppo triste. Ora spiace per la capienza al 50%, Inter-Real è una sfida da Meazza traboccante. Però ci sarà comunque una grande atmosfera. Dobbiamo vincere e raggiungere gli ottavi dopo due anni in cui abbiamo fallito per un soffio. Comunque non è sul Real che si farà la corsa. La chiave è lo Shakhtar e dobbiamo per forza passare noi. Anche se De Zerbi come allenatore mi piace e farà di tutto per metterci in difficoltà".