Arrivata alle semifinali di Champions League, secondo Tommaso Berni, l'Inter "non deve porsi limiti" rispetto al sogno di vincere la Coppa dalle grandi orecchie. "Se dovessero qualificarsi per la finale, i nerazzurri avranno le loro chance, ma ora c'è da pensare in maniera seria al campionato e poi al Milan", ha aggiunto l'ex portiere a Tuttomercatoweb.com.

Già, il Milan, avversario vent'anni dopo il famoso euroderby del 2003: "Sicuramente sarà una sfida particolare, molto più sentita, anche se penso che una semifinale di Champions penso che di tensione ne porti già di per sé in qualsiasi partita - le parole di Berni -. Favoriti non ce ne sono e lo dico perché ho avuto la possibilità di vivere tutti i più bei derby d'Italia dalla panchina".

Intanto, Simone Inzaghi è riuscito nell'impresa di riportare la Beneamata al penultimo atto della Coppa dei Campioni dopo 13 anni: "Più che una rivincita io dico sempre che ci vuole tempo per assimilare gli schemi di un tecnico. Le annate a volte sono strane, dipendono dagli infortuni e dalle circostanze. Non dimentico che i giocatori hanno sulle gambe stagioni pesanti, penso all'anno del Covid dove si è recuperato davvero poco. Ci stanno dei cali, ma dispiace aver perso tante partite in campionato alla nostra portata. Sono tutti fattori di crescita, ci sono tanti giovani, ma il trend va cambiato perché non va assolutamente persa la Champions. Inzaghi sta facendo un grandissimo periodo all'Inter con grandi risultati, il campo lo dimostra. Stiamo andando più forte in Champions e allora speriamo di farlo fino alla fine".

In coda alla chiacchierata, Berni dice la sua sui rumors che circolano attorno alla vendita del club da parte di Steven Zhang: "Le voci sono voci, le cose vere non escono mai quando lo sono. So quanto il presidente tenga all'Inter, ai giocatori, a tutto lo staff, a tutto l'ambiente e ai tifosi. So quanto si emozioni realmente, ha gioito con noi quando raggiungemmo la qualificazione in Champions ed è sempre stato molto presente, molto attento e molto curioso di sapere. Parlavamo spesso e per me è un presidente importante, che sta riportando l'Inter in alto e mi auguro ci siano tutte le possibilità per andare avanti nel migliore dei modi".