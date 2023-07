L'idea di vedere Alvaro Morata con la maglia dell'Inter non scalda per niente Federico Bernardeschi, ex compagno dello spagnolo dell'Atletico Madrid ai tempi della Juve: "Per me sarebbe difficile vederlo in nerazzurro, Alvaro poi è un amico - ha detto ridendo l'attaccante dei Toronto FC a Sky Sport -. Però prenderà la decisione migliore per lui, ne sono sicuro. A livello tecnico, dico che è un attaccante atipico, fa giocare bene la squadra. E' forte tecnicamente e ti fa i suoi 15 gol a stagione. Più che un usato sicuro, direi che è un grande giocatore".