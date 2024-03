Brutta avventura per l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, oggi allenatore della squadra giovanile, Accademia Internazionale è stato squalificato per 20 giorni. Il motivo della punizione inflitta all'ex nerazzurro è uno spintone rifilato da Bergomi ad un dirigente avversario durante il derby contro l'Alcione dopo il gol annullato alla squadra della leggenda nerazzurra che sarebbe valso il pareggio. Gol annullato, gol subito e dopo il raddoppio degli avversari che ha fatto surriscaldare gli animi è arrivata l'ammonizione per la voce di Sky Sport. Decisione che però il Giudice Sportivo ha inasprito perché "ammonito durante la gara, al termine della stessa veniva inibito per aver spintonato un dirigente avversario".

In merito alla squalifica Bergomi si era prontamente difeso dicendo: "Non ho spinto nessuno, ma voglio scusarmi per quel che è successo, ho sbagliato e non mi tiro indietro dalle mie responsabilità anche perché in tanti anni che alleno è solo la seconda espulsione" come hanno riportato la Repubblica e Il Giorno.

