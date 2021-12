Bergomi: “Scudetto? Tutto aperto. Brozovic miglior centrocampista in Italia”

L'analisi dello Zio dopo il girone di andata

"Classifica molto corta, è ancora tutto in gioco per i primi posti. Ricordiamoci che l'Inter a un certo punto era a meno 7 dalla vetta e ora è a più 4". Lo dice Beppe Bergomi, nel salotto domenicale di 'Sky Calcio Club'. "Il Napoli? Alla lunga i non titolari non sono abituati a tenere il rendimento costante. Hai bisogno dei titolari che poi ti fanno la differenza - commenta l'ex capitano nerazzurro -. Handanovic? Tra i migliori. E sottolineo anche il gioco con i piedi: ha fatto un solo errore, a Verona. Importantissimo questo fondamentale. Girone di andata molto positivo anche di Skriniar e Bastoni. Brozovic miglior centrocampista finora. Poi c'è Calhanoglu con 6 gol e 7 assist, lo stesso Barella benissimo".