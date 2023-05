Momento amarcord a tinte nerazzurre ieri in onda su Sky Sport nel pre-partita di Roma-Bayer Leverkusen di Europa League, quando Beppe Bergomi, in studio, Aldo Serena e Lothar Matthaus, all'Olimpico, si sono ritrovati per ricordare la stagione dello scudetto dei Record. "C'è anche il capitano, c'è mezza squadra", le parole dell'ex bomber nerazzurro. Prende la parola lo Zio: "Che bello vedervi, è un piacere, era da un po' che non vedevo Lothar. Aldo Serena mi diceva sempre 'quando non sblocchiamo il risultato, tu butta palla alta che io creo casino'.

Invece Lothar aveva una mentalità vincente incredibile, è stato il leader e campione che ci ha trascinato". Chiude il tedesco: "Questo è il mio stadio perché ho vinto tanti titoli, il Mondiale '90, la Coppa Uefa 91'. Sono bei ricordi che mi emozionano".