Bergomi non ha dubbi: “La Fiorentina può far male all’Inter senza snaturarsi”

Lo Zio a Radio Bruno: "L'anno scorso Italiano fermò i nerazzurri alla guida dello Spezia"

Sfida non semplice per l'Inter questa sera al Franchi, dove troverà una Fiorentina reduce da tre vittorie consecutive in campionato. "La squadra viola può far male ai nerazzurri con personalità, senza snaturarsi - il pensiero di Beppe Bergomi a Radio Bruno -. Lo scorso anno lo Spezia di Italiano riuscì a fermare sul pari l'Inter. I viola mi hanno impressionato, giocano un buon calcio: per i nerazzurri sarà un ostacolo importante. Contro il Real l'Inter ha tirato 18 volte in porta, ma alla fine i cambi degli spagnoli hanno avuto la meglio".