Weekend molto strano per quanto riguarda i rigori. A parlarne è l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi che, in diretta sul suo profilo Instagram, ha commentato i vari errori dal dischetto del 22esimo turno di campionato. "Weekend molto strano anche per me perché sono stati sbagliati cinque penalty, cosa che non succedeva da tantissimo tempo. Due in una stessa partita, sbagliati dal Milan, ha sbagliato la Fiorentina, il Lecce e il Verona".

Perché avviene secondo te? Perché i portieri sono più grossi?

"Sommer è 1 e 83. È piccolino come portiere ma ha parato il rigore. Bisogna esser bravi, stare fermo fino all'ultimo... Poi Nico Gonzalez non ha calciato benissimo, bisogna dire la verità. Ci sono certi rigoristi che in passato secondo me erano più specialisti. Nel Milan per esempio, chi è il rigorista? Il loro specialista che si incarica di calciare dal dischetto chi è? All'Inter c'è Calhanoglu. Abbiamo un attaccante, il migliore d'Italia, che è Lautaro. Ma quando va a calciare gli viene fuori l'emotività. I portieri sono più preparati, sono più grossi, hanno la possibilità di documentarsi, vedere filmati e studiano gli avversari, oltre a dire che sono più penalizzati rispetto al passato perché devono star fermi sulla linea. Secondo me è chi va a calciare che non è preparato e freddo come in passato".

