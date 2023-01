Beppe Bergomi, intervenuto ai microfoni di Radio24, ha commentato il recente rendimento deludente di Romelu Lukaku: "Mi aveva illuso il primo tempo del Napoli, ma quando è entrato col Monza è stato imbarazzante, non teneva palla, era impaurito, non so se è solo condizione fisica o anche mentale. Anche quello che gli è successo al Mondiale credo se lo stia portando dentro".