Bergomi: “L’Inter paga i pari con Atalanta e Juve. Ora tocca a Lautaro”

Le considerazioni dell'ex capitano nerazzurro intervistato dalla Gazzetta dello Sport

"L’Inter sta pagando le situazioni in cui non è riuscita a chiudere il match. E non mi riferisco al derby, dove il pari ci può stare. Ma sono i pareggi contro Atalanta e Juve – dove meritava di vincere – a condizionare oggi la classifica. La partita col Napoli per l’Inter vale tanto se non tutto". Questo il pensiero di Beppe Bergomi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del big-match del Meazza del prossimo 21 novembre.