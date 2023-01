Presente negli studi di Sky Sport per la puntata odierna di 'Calciomercato L'Originale', Beppe Bergomi parla di "vittoria che dà autostima e rilancia l’Inter" a proposito di quella ottenuta ieri sera in casa contro il Napoli, "ma rilancia anche Milan e Juventus che hanno accorciato molto. Mancano ventitré partite come ha detto anche Pioli, otto punti di vantaggio non sono una sicurezza. L’Inter doveva vincere e se mi chiedi se è rientrata nella corsa al titolo ti dico di sì".

Su Lukaku:

"Ha determinato, nel primo tempo era coinvolto in tre occasioni: nella prima ha servito Dimarco, nella seconda va in profondità su una linea alta che porta alla giocata per Dzeko che serve Darmian, e una volta arriva a tirare in porta. Per ciò dico che determina, soprattutto con queste squadre che vengono a Milano giocano con coraggio, hanno tanto possesso palla e stanno alte. In questi casi crea sempre difficoltà, lui magari ne trova nelle difese che si chiudono perché ci vogliono altre abilità, ma ora accoppiato con Dzeko o con Lautaro e se l’Inter ritrovasse anche il miglior Correa, che continua a far fatica, i quattro attaccanti si completerebbero benissimo. Ma Lukaku è il valore aggiunto".

