Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi analizza il duello scudetto tra l'Inter e la Juventus. "I bianconeri sono favoriti, non per scaramanzia ma per fatti concreti. La Juve non ha l'impegno europeo e ha cinque attaccanti che nessuno ha. La squadra di Allegri ha una durezza mentale che può farla arrivare lontano: si ha sempre l'impressione che possa vincere ogni partita".

Secondo Bergomi il prossimo mese sarà decisivo: "La Juve avrà solo il campionato con 7 turni, mentre l'Inter avrà anche la Supercoppa italiana. Insomma, io tutti questi vantaggi dei nerazzurri rispetto ai bianconeri non li vedo".

