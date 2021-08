Bergomi: “Inter, Inzaghi giusto dopo due anni di Conte. Attacco? Edouard”

L'analisi dello Zio ai microfoni del Corriere della Sera

Intervistato dal Corriere della Sera, Beppe Bergomi ha analizzato lucidamente il momento storico dell'Inter, attesa dall'esordio in campionato contro il Genoa dopo una sessione di mercato a dir poco complessa: "La squadra è più debole senza Lukaku e Hakimi - dice senza girarci attorno lo Zio -. Pesa soprattutto la cessione del belga, era il leader emotivo, aveva attratto a sé tutti. La società però, considerate le difficoltà in cui si trova la proprietà, ha operato bene. Dico che hanno lavorato bene perché perso Eriksen hanno preso Calhanoglu. A destra poi è arrivato un buon giocatore come Dumfries. Ora c'è bisogno di un’altra punta che dia profondità, se la trova resta competitiva per lo scudetto, ma se centra la qualificazione alla Champions avrà fatto il suo".