Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex difensore Giuseppe Bergomi analizza così il momento vissuto dall’Inter: "Inzaghi nei giudizi paga ancora il primo anno e quello Scudetto perso contro il Milan, però secondo me su una cosa ha ragione: ogni anno l’Inter vince qualcosa e poi vende i migliori - ha esordito -. Quel campionato perso il primo anno se lo porta ancora dietro e pesa nei giudizi, ma Inzaghi deve cambiare ogni anno. Penso alla grande stagione di Onana che poi viene venduto, arriva Sommer e fa bene anche lui.

Inzaghi fa giocare bene e fa rendere al massimo i giocatori che poi spesso vanno via, questo è il suo grande merito. Avevamo qualche dubbio su Thuram, perché non era una punta centrale come Dzeko o Lukaku, invece sta rendendo benissimo: questa è la bravura di un allenatore, saper far rendere i giocatori al massimo".