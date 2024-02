Uno dei segreti della forza del gruppo dell'Inter è da ricercare nella figura di Riccardo Ferri. Questo il pensiero di Beppe Bergomi, che spiga il suo punto di vista in collegamento con Sky Sport: "Vorrei sottolineare il suo ruolo in questo gruppo - esordisce lo Zio -. Lo ricopre con un'eleganza particolare e questo è molto importante per la squadra. Tutti gli vogliono bene, è uno che si fa rispettare e inoltre ha sempre una parola giusta per tutti: il suo comportamento è da vero campione. Avere dei punti di riferimento come Ferri in un gruppo del genere è molto importante".

