Bergomi: “Derby non decisivo, c’è anche il Napoli. Kessie l’avversario da temere”

L'analisi dello "Zio" in vista del derby

Beppe Bergomi commenta dalle pagine de Il Messaggero il derby che sarà. "Gara decisiva? Non credo, è ancora lunga. Se l'Inter dovesse vincere prenderebbe un bel vantaggio sul Milan, ma c'è pure il Napoli". Secondo lo "Zio", l'Inter "a gennaio ha fatto fatica, ma ha vinto. E' una squadra che deve stare bene per giocare come abbiamo visto a dicembre".