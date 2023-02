Sergio Conceicao , stasera avversario del l'Inter in Champions League, avrebbe tutte le carte in regola per sedersi sulla panchina nerazzurra un giorno. E' la convinzione espressa a Sempreinter.com da Beppe Bergomi , con una dovuta precisazione: "Ha una una bella personalità, le sue squadre giocano bene, ma bisogna ricordare che non è mai facile allenare l'Inter. Trapattoni diceva che 'arrivare all'Inter è come entrare in una centrifuga'. Sergio Conceicao è un allenatore di carattere e questi allenatori hanno sempre fatto bene all'Inter. Ma mi fermo qui perché Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro che oggi non va messo in discussione".

Parlando della stretta attualità, lo Zio descrive così le insidie che nasconde l'ottavo di finale contro il Porto: "Questo è il sorteggio più difficile di tutti. Ti spiego: guardandolo dirai 'l'anno scorso abbiamo giocato ad armi pari con il Liverpool, abbiamo fatto due grandi partite, quest'anno possiamo farcela'. Questo è vero, ma attenzione! Il Porto ha Mehdi Taremi che è il giocatore che crea più chance da gol tra tutti i giocatori in Champions League oltre a far giocare bene l'intera squadra. Ci sono giocatori veloci come Evanilson e Galeno. Otavio ed Eustaquio si incastrano bene, difesa alta. Anche loro hanno i loro punti deboli, sono stretti in campo e quindi l'Inter può fargli male con un quinto uomo. Rischiano molto anche quando attaccano, ma il messaggio che deve passare è che il Porto è una squadra forte. Non sarà facile, negli ultimi anni hanno eliminato Juventus, Milan e Roma. Quindi l'Inter può passare ma sarà dura".

Ma dove può spingersi l'Inter in Champions League in questa stagione, in caso di passaggio del turno ai quarti? Lontano, secondo Bergomi, ma non tanto da sognare una vittoria: "Non dimentichiamoci che una tra Bayern Monaco e PSG sarà eliminato. Lo stesso vale per Liverpool e Real Madrid. È possibile pensare che si possa fare qualcosa di interessante, visto che anche le altre squadre sono imperfett. Questa è una Coppa e un torneo che non sempre premia le squadre più forti. Superare questo round renderebbe le cose molto interessanti….Simone ha sempre preparato bene le sue squadre per le partite a eliminazione diretta. Da tifoso è quello che mi auguro, ma onestamente mi sembra un po' utopistico pensare di vincere la Champions League. Poi mai dire mai".