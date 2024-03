L'intervista realizzata a Beppe Bergomi da Gianluca Rossi per il suo canale Youtube parte da un ricordo di Andreas Brehme, leggendario terzino dell'Inter e della Nazionale tedesca che si è spento lo scorso 20 febbraio all'età di 63 anni: "Io, Berti, Pizzi, Serena, Morello andremo al funerale, ringraziamo il presidente Pellegrini che ha messo a disposizione un aereo per andare. Là troveremo Klinsmann e Matthaus. E' stato un amico e un compagno vero, venti giorni prima che ci lasciasse mi aveva detto 'guarda che devo venire in Italia per pubblicizzare il mio libro e devi essere al mio fianco'".

La chiacchierata passa a temi decisamente più leggeri, spostandosi sulla stretta attualità che vede l'Inter volare in campionato: "E' emblematico il gol a Bologna, cross di Bastoni per Bisseck con la copertura di Mkhitaryan. Per giocare questo calcio relazionale deve esserci la voglia di non subire le ripartenze, di fare le coperture preventive che arrivano anche dal lavoro degli attaccanti. Tutto parte dalla partita di Porto dell'anno scorso, dove l'Inter si qualifica soffrendo. Da lì il gruppo ha cominciato a ragionare di partita in partita. Quest'anno, anche nel cambiamento, la squadra ha lavorato bene e i risultati sono lì da vedere".

Il discorso, infine, scivola inevitabilmente sulla sfida di Champions contro l'Atletico di mercoledì sera: "All'andata ho letto sui giornali che l'Inter poteva vincere con più gol di scarto... E' vero, le occasioni le ha create, però l'Atletico Madrid è forte, fisico, e non è più solo fase difensiva. Bisogna stare attenti a Samuel Lino, poi bisogna capire se Griezmann recupera, è un giocatore eccezionale che dà equilibrio. E quest'anno il Real, che sta dominando la Liga, ha perso due volte con l'Atletico. Ci vorrà la migliore versione dell'Inter per portare a casa la qualificazione sul quel campo. Questo è un ostacolo durissimo, ma se lo passa... Vediamo. Per me City e Real sono più preoccupate dall'Inter quest'anno, ci vedono con un occhio diverso".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!