Dagli studi di 'Sky Calcio Club', Beppe Bergomi torna ad analizzare la vittoria contro la Lazio e il momento dell'Inter: "Oggi l’Inter è stata tranquilla nelle difficoltà; un mese fa avrebbe perso questa partita, oggi è stata tranquilla e paziente. E do un merito a Simone Inzaghi, quello di avere avuto coraggio nelle scelte: nel lasciare fuori Lautaro Martinez, nel fare giocare Joaquin Correa. Avere quattro giocatori in attacco da ruotare è importante, poi le rotazioni deve continuare a farle come ha fatto sin qui: col Benfica ne cambia nove, così come con la Juve, con la Lazio magari fa meno cambi. Rispetto al Milan l’Inter avrà due partite in casa e quattro fuori, quindi serve coraggio: mercoledì a Verona deve cambiare se vuole un’Inter che stia bene nelle semifinali di Champions, magari mettendo gente come Kristjan Asllani. Inter che non può sbagliare? Nella nostra cultura non contempliamo il fatto che ci sia anche la sconfitta. Ma è meglio perdere prima o giocare partite così?”.

