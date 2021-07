Benfica, Rui Costa: “Joao Mario una priorità. Nuovi arrivi? Serve ambizione”

Il presidente delle Aguias: "Il mercato non è chiuso"

Joao Mario e Meite non saranno gli unici due volti nuovi nella rosa del Benfica 2021-22, ancora da completare da qui al gong che sancirà la fine della sessione estiva di calciomercato. Lo ha fatto intendere Rui Costa, presidente delle Aguias, parlando a TVI24: "Avevamo la priorità di colmare due vuoti a centrocampo e abbiamo portato un 6 e un 8 che ora potranno giocare in Champions (al terzo turno contro lo Spartak Mosca ndr). Il mercato non è chiuso, dovremo essere ambiziosi ma prudenti. Fino alla fine ci saranno dei movimenti, a prescindere dalla Champions League".